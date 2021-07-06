Малолетний перекупщик консолей PS5 и Xbox Series X заработал миллионы долларов на своём бизнесе

Парень купил и продал по завышенной цене десятки консолей нового поколения PlayStation и Xbox. Каждое устройство он «впаривал» за $1100. Это более чем в два раза дороже первоначальной цены в $500.

В итоге подросток выручил около $1,7 млн. Чистая прибыль составила $110 000. Парень надеется, что заработает в ближайшее время ещё больше.

«Некоторые люди называют это розничным арбитражем», — сказал Макс. — «Я написал школьное сочинение на эту тему».

Руки перекупщикам, безусловно, развязали пандемия и начавшийся из-за неё дефицит.