Малолетний перекупщик консолей PS5 и Xbox Series X заработал миллионы долларов на своём бизнесе

Наука и технологии
Сегодня в 14:45
Малолетний перекупщик консолей PS5 и Xbox Series X заработал миллионы долларов на своём бизнесеИ надеется заработать ещё
Новые консоли Xbox Series и PlayStation 5 стали золотой жилой для перекупщиков. И история 16-летнего подростка Макса Хайдена (Max Hayden) доказывает это.
Парень купил и продал по завышенной цене десятки консолей нового поколения PlayStation и Xbox. Каждое устройство он «впаривал» за $1100. Это более чем в два раза дороже первоначальной цены в $500.
В итоге подросток выручил около $1,7 млн. Чистая прибыль составила $110 000. Парень надеется, что заработает в ближайшее время ещё больше.
«Некоторые люди называют это розничным арбитражем», — сказал Макс. — «Я написал школьное сочинение на эту тему».
Руки перекупщикам, безусловно, развязали пандемия и начавшийся из-за неё дефицит.