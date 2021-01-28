Мама Илона Маска рассказала, в каком возрасте он начал проявлять гениальность

Так, судя по словам мамы Маска, будущий глава Tesla и SpaceX уже в трёхлетнем возрасте проявлял зачатки гения, сообщает Futurist. При этом даже в тот момент она не могла быть до конца уверена в том, что он совершит какие-то великие поступки.

Мэй Маск отметила, что многие люди, являющиеся гениями, частенько не реализуют имеющиеся у них способности. Из-за этого она была особенно рада, когда её сын основал Zip2, т.к. это означало, что он всё сделает нечто, что изменит мир.