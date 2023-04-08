Мамонты не всегда были такими, как вы их себе представляете

Оказалось, что мамонты приобрели свои характерные черты, такие как густой мех, маленькие уши и способность выдерживать холод, когда отделились от своих предков — степных мамонтов. Также у них изменился жировой обмен и восприятие запахов.

Учёные считают, что эти изменения помогали мамонтам адаптироваться к арктическим условиям и конкурировать с другими видами.