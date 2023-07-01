Маникюр 21 века: разработаны гибкие пальцы для роботов из дерева

Они обработали тонкие полоски канадского клена хлоридом натрия, чтобы удалить лигнин - полимер, из которого состоят клеточные стенки древесины. Затем они заполнили поры полимером под названием полипиррол, который обладает отличными свойствами поглощения тепла и света. На одну сторону был нанесен водопоглощающий гель на основе никеля, а на другую - водоотталкивающая пленка.

При воздействии высокой влажности гель поглощал водяной пар, заставляя пальцы захвата выгибаться наружу. И наоборот, при воздействии тепла или яркого света гель испарял воду и сжимался, закрывая пальцы. Деревянный захват продемонстрировал свои возможности, подняв 200-граммовый груз при температуре 170 ºC и не обжегшись. Исследователи считают, что этот захват имеет множество преимуществ перед традиционными альтернативами, включая гибкость, широкий диапазон температур, низкую стоимость и биосовместимость.