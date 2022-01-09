Маньяки начали использовать метки Apple AirTag для слежки за женщинами

Издание NBC News рассказало о женщинах, которые обнаружили, что брелоки AirTag применялись для слежки за ними. Модель Брукс Надер (Brooks Nader) сообщила, что обнаружила у себя в куртке AirTag. Она получила уведомление от айфона о том, что кто-то отслеживает её через девайс. Девушка считает, что кто-то подкинул ей в карман куртки брелок, пока та находилась в баре. За женщиной могли следить как минимум пять часов.

С Брукс в итоге не случилось ничего плохого, но она призвала женщин внимательнее следить за своими вещами и стараться не пропускать уведомления на телефоне (хоть её айфон и прислал уведомление не сразу).