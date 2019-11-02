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Манёвры новейшего американского авианосца восхитили экспертов
Продемонстрировали их на испытаниях
Новейший американский авианосец «Джеральд Р. Форд» успешно прошёл испытания. Военно-морские силы (ВМС) США опубликовали видео манёвров корабля, которое восхитило журналистов.
Водоизмещение авианосца USS Gerald R. Ford (CVN 78) составляет почти сто тысяч тонн. На видео показано, как он выполняет скоростные развороты во время ходовых испытаний.
Эти манёвры корабль проводил в Атлантическом океане. Испытания проходили в период с 25 по 30 октября. После них авианосец отправился на военно-морскую базу Норфолк.
По словам американских военных, «Форд» и его «собратья» обеспечат господство США в воздухе. Поэтому корабль нужно тщательно проверить.
«Требуется определённое терпение в ожидании окончания подготовки, чтобы флот в итоге мог получить корабль с оперативной гибкостью и ударной мощью, которые ему понадобятся в течение следующих 50 лет службы», — сообщает военный.