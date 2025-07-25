Marathon Fusion научилась производить золото из ртути в больших масштабах

Опубликовано 25 июля 2025, 12:111 мин.
Marathon Fusion научилась производить золото из ртути в больших масштабахВ реакторе термоядерного синтеза
Компания Marathon Fusion объявила, что её термоядерный реактор может превращать обычную ртуть в золото — и не по капле, а в больших количествах. В прошлом ученые могли создавать золото из других элементов только в очень маленьких количествах, а процесс был дорогим и невыгодным.
Суть метода заключается в том, что внутри реактора вместо обычного покрытия из лития используют ртуть-198 или сплав лития с ртутью. Когда быстрый нейтрон из реакции синтеза ударяется в этот материал, происходит превращение ртути в золото-197. Этот процесс сопровождается распадом и образованием стабильного золота.
Ученые Marathon Fusion предлагают использовать ртуть с высоким содержанием нужного изотопа (около 90%) для максимальной эффективности. После обработки из ртути можно легко выделить золото, так как оно не реагирует с другими веществами.