Маразм крепчал: гендерные активисты-археологи "отменяют" пол скелетов

Некоторые эксперты, включая археологов, антропологов и даже криминалистов, используют несколько признаков, таких как размер и форма костей, чтобы определить, принадлежали ли человеческие останки мужчине или женщине. Однако гендерные активисты-археологи утверждают, что по костям невозможно определить, как древний человек "идентифицировал себя".

На прошлой неделе канадская магистрантка Эмма Палладино написала в Twitter сообщение по этому вопросу, вызвавшее споры. Она получает высшее образование в области археологии. Это означает, что, возможно, в ближайшем будущем она будет работать над археологическими проектами, и ее "находки" могут навсегда войти в учебники истории. В сообщении длиной в 10 твитов она назвала методологию, используемую археологами для определения пола у человеческих останков, "глупой".

Помимо этого доцент Дженнифер Рафф из Канзасского университета в феврале 2022 года опубликовала работу под названием "Происхождение: Генетическая история Америки", в которой она утверждала, что разделение между физически или генетически "мужскими" или "женскими" индивидами невозможно. Она предположила, что невозможно определить пол перуанского охотника возрастом 9 000 лет, поскольку никто не знает, как "этот человек идентифицировал себя". Далее она утверждала, что система двух полов была навязана “христианскими колонизаторами”.

По сути, в научные исследования привносятся понятия "гендерной идентичности". Но все же независимо от того, к какому полу относит себя конкретный человек, гены никогда не меняются.