Марихуана ухудшила умственные способности человека

Об исследовании пишет ТАСС. Учёные выбрали для изучения близких родственников, чтобы избавиться от части факторов (например, наследственность), которые могли бы повлиять на умственные способности человека. Исследователи наблюдали, как меняется интеллект почти 1,2 тысячи парней и девушек, употребляющих наркотик, а также их родных братьев и сестер, которые не имеют такой привычки.

Исследование показало, что даже умеренное употребление марихуаны связано с ухудшением когнитивных способностей человека. Особенно это было заметно в тестах на вербальную память. Негативные изменения были зафиксированы и в общем уровне IQ, гибкости мышления и рабочей памяти.