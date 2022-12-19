Марьиванна, отдохните: сочинения российских школьников начнёт проверять компьютер

16:08, 19 декабря 2022
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Марьиванна, отдохните: сочинения российских школьников начнёт проверять компьютерПроект стартует с февраля
Пресс-служба Национальной технологической инициативы (НТИ) сообщила, что в скором времени сочинения российских школьников будет проверять нейронная сеть. Она будет искать ошибки в текстах.
Фото: Unsplash
Проверка нейросетью будет запущена в рамках пилотного проекта. Через модель будут прогонять сочинения по русскому языку, литературе и обществознанию. Старт пилота намечен на февраль 2023 года.
В НТИ утверждают, что нейросеть эффективнее выявляет ошибки в работах школьников, чем экспертные преподаватели. Речь идёт как об орфографических ошибках, так и о смысловых. В НТИ заявили, что использование нейросети сэкономит учителям до 20% времени.