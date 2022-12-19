Марьиванна, отдохните: сочинения российских школьников начнёт проверять компьютер

Проверка нейросетью будет запущена в рамках пилотного проекта. Через модель будут прогонять сочинения по русскому языку, литературе и обществознанию. Старт пилота намечен на февраль 2023 года.

В НТИ утверждают, что нейросеть эффективнее выявляет ошибки в работах школьников, чем экспертные преподаватели. Речь идёт как об орфографических ошибках, так и о смысловых. В НТИ заявили, что использование нейросети сэкономит учителям до 20% времени.