Марк Цукерберг подал в суд на Facebook*

По словам адвоката, его профиль уже отключали пять раз, иногда на длительный срок. Он утверждает, что последние годы Facebook* его «травит», и каждый раз восстановление аккаунта требует больших усилий.

Компания обвиняла его в том, что он не использует «настоящее имя», а даже штат Вашингтон якобы предъявлял претензии за использование имени Цукерберг. Для Марка (адвоката) это не только социальная сеть — через Facebook* он зарабатывает деньги. По его словам, из-за блокировок он потерял тысячи долларов.

В поданной иске он требует компенсацию за удалённые рекламные средства на сумму около 11 000 долларов.

Meta* в комментарии заявила, что ценит терпение пользователя и делает всё, чтобы подобное не повторялось в будущем.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена