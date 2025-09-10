Наука и технологии
Опубликовано 10 сентября 2025, 19:45
1 мин.

Марк Цукерберг подал в суд на Facebook*

С тем же именем
Марк Цукерберг - однофамилец главы Meta* - подал в суд на Facebook*. Американец по имени Марк Цукерберг из Индианы, адвокат по делам о банкротстве, подал в суд на Facebook*. Его аккаунт на платформе несколько раз блокировали за «выдачу себя за известную личность», хотя на самом деле он просто носит это имя.
По словам адвоката, его профиль уже отключали пять раз, иногда на длительный срок. Он утверждает, что последние годы Facebook* его «травит», и каждый раз восстановление аккаунта требует больших усилий.

Компания обвиняла его в том, что он не использует «настоящее имя», а даже штат Вашингтон якобы предъявлял претензии за использование имени Цукерберг. Для Марка (адвоката) это не только социальная сеть — через Facebook* он зарабатывает деньги. По его словам, из-за блокировок он потерял тысячи долларов.

В поданной иске он требует компенсацию за удалённые рекламные средства на сумму около 11 000 долларов.

Meta* в комментарии заявила, что ценит терпение пользователя и делает всё, чтобы подобное не повторялось в будущем.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена