Марк Цукерберг устал извиняться

Цукерберг рассказал о своей меняющейся публичной персоне, которая теперь включает в себя склонность к разведению скота на Гавайях и заказ статуй своей жены в римском стиле. Его непринужденная одежда и новый имидж отражают отход от его прежней, более сдержанной публичной персоны, пишут СМИ.

В ходе общения Цукерберг «подколол» генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга, который ранее ответил на неверно истолкованный комментарий в подкасте. Вскоре после выхода на сцену Цукерберг пошутил, что, возможно, ему придется запланировать свое следующее выступление, чтобы извиниться за то, что он собирался сказать. Через некоторое время он добавил, что просто пошутил и что на самом деле его дни извинений уже прошли, пишет TechCrunch.

Цукерберг рассказал о том, что он считает своей самой большой карьерной ошибкой — «политическим просчетом», длившимся два десятилетия. Он признал, что взял на себя чрезмерную ответственность за проблемы, с которыми столкнулась компания Facebook*, возложив часть вины на политические программы, вместо того чтобы признать реальные ошибки. «Некоторые вещи, которые, как они утверждали, мы делали или за которые несли ответственность, я на самом деле таковыми не считаю».

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена