Маркетологи признались, что компании шпионят за вами через смарт-устройства

CMG утверждает, что знает, «когда и на что нужно настроиться», оставляя пользователей в панике по поводу того, что их устройства являются активными слушателями. Компания якобы собирает и анализирует голосовые данные во время случайных разговоров, не объясняя, как она получает доступ к этой информации и насколько это законно.

Хотя на сайте CMG нечетко описывается процесс, компания сотрудничает с технологическими гигантами Microsoft, Google и Amazon, что подливает масла в огонь. Однако Amazon отрицает возможность активного прослушивания на устройствах Echo, заверяя пользователей в том, что они гарантируют конфиденциальность.

Это открытие поднимает серьезные вопросы о тонкой грани между удобством и вторжением в частную жизнь в эпоху умных устройств.