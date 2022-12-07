Марс оказался не таким "мертвым", как считали ранее

Марс оказался не таким "мертвым", как считали ранееЧто также дает шанс на нахождение жизни
Марс обычно считается геологически мертвой планетой, но новое исследование опровергает эту идею. ВЫяснилось, что гигантский шлейф магмы пробивается вверх через мантию планеты и вызывает сейсмическую активность.
За четыре года работы космический аппарат NASA InSight обнаружил до 1 300 "марсотрясений". Большинство из них, похоже, исходит из области под названием Cerberus Fossae, которая состоит из сети расщелин.
Что именно вызывает активность в этой области, неизвестно, но на Земле обычно есть две возможности - тектоника плит и мантийные плюмы, представляющие собой большие пузыри магмы, поднимающиеся из глубин планеты. И поскольку на Марсе определенно нет тектоники плит, ученые из Университета Аризоны исследовали, могут ли мантийные плюмы быть причиной этого.
Команда обнаружила, что поверхность в регионе поднялась уже более чем на километр, а измерения гравитационного поля в этом районе указывают на то, что оно приводится в движение чем-то глубоко внутри планеты. Команда применила тектоническую модель к этому региону и обнаружила, что она не может объяснить наблюдаемые особенности. Единственным объяснением, по их мнению, является гигантский мантийный плюм шириной около 4 000 км.
Находка не только ставит под сомнение то, что мы думали, что знаем о формировании и эволюции Красной планеты, но и может иметь последствия для поисков жизни на Марсе. Так как тепло магмы может стимулировать химические реакции, которые потенциально могут поддерживать жизнь микробов глубоко под землей.