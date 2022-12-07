Марс оказался не таким "мертвым", как считали ранее

За четыре года работы космический аппарат NASA InSight обнаружил до 1 300 "марсотрясений". Большинство из них, похоже, исходит из области под названием Cerberus Fossae, которая состоит из сети расщелин.

Что именно вызывает активность в этой области, неизвестно, но на Земле обычно есть две возможности - тектоника плит и мантийные плюмы, представляющие собой большие пузыри магмы, поднимающиеся из глубин планеты. И поскольку на Марсе определенно нет тектоники плит, ученые из Университета Аризоны исследовали, могут ли мантийные плюмы быть причиной этого.

Команда обнаружила, что поверхность в регионе поднялась уже более чем на километр, а измерения гравитационного поля в этом районе указывают на то, что оно приводится в движение чем-то глубоко внутри планеты. Команда применила тектоническую модель к этому региону и обнаружила, что она не может объяснить наблюдаемые особенности. Единственным объяснением, по их мнению, является гигантский мантийный плюм шириной около 4 000 км.

Находка не только ставит под сомнение то, что мы думали, что знаем о формировании и эволюции Красной планеты, но и может иметь последствия для поисков жизни на Марсе. Так как тепло магмы может стимулировать химические реакции, которые потенциально могут поддерживать жизнь микробов глубоко под землей.