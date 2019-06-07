Марсианский беспилотный вертолёт прошёл испытания

Испытания вертолёта в условиях, приближённых к марсианским, состоялись ещё в январе текущего года. Теперь инженеры проверили совместимость креплений аппарата с марсоходом, который будет его везти, протестировали беспилотник на вибростойкость и устойчивость к низким температурам.

Вертолёт не оснащён никакими научными инструментами. Он будет запущен на Марс с целью подтверждения идеи, что беспилотник может лететь в очень разреженной атмосфере другой планеты. Управлять же аппаратом будут операторы с Земли. Единственное оборудование на вертолёте — камера, способная снимать в цвете и с высоким разрешением.

В будущем, если запуск Mars Helicopter на Марсе пройдёт успешно, NASA планирует разработать вертолёты второго поколения, способные нести научные инструменты. Такие беспилотники могли бы изучить труднодоступные места на Красной планете и действовать в качестве разведчиков для человеческого экипажа.