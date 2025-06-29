Марсианский орбитальный зонд научили новым трюкам спустя 20 лет работы

Опубликовано 29 июня 2025, 11:041 мин.
Марсианский орбитальный зонд научили новым трюкам спустя 20 лет работыСтарый, но всё ещё способный
После почти 20 лет работы на орбите Марса зонд NASA Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) научился новому приёму — теперь он может "переворачиваться" почти вверх ногами. Это движение помогает заглянуть глубже под поверхность планеты с помощью радара SHARAD.
© Ferra.ru
Изначально зонд мог поворачиваться только на 30 градусов, чтобы наводить камеры и инструменты на нужные участки. Но теперь инженеры научили его делать более сложные манёвры. Это даёт SHARAD возможность изучать марсианскую почву более чётко и глубоко — до 2 км вглубь. Особенно важно это для поиска льда.
Однако такие манёвры требуют особой подготовки: зонд теряет связь с Землёй и не может подзаряжаться от Солнца, поэтому их делают не чаще одного-двух раз в год.