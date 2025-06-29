Марсианский орбитальный зонд научили новым трюкам спустя 20 лет работы

Изначально зонд мог поворачиваться только на 30 градусов, чтобы наводить камеры и инструменты на нужные участки. Но теперь инженеры научили его делать более сложные манёвры. Это даёт SHARAD возможность изучать марсианскую почву более чётко и глубоко — до 2 км вглубь. Особенно важно это для поиска льда.

Однако такие манёвры требуют особой подготовки: зонд теряет связь с Землёй и не может подзаряжаться от Солнца, поэтому их делают не чаще одного-двух раз в год.