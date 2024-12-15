Марсианский вертолет Ingenuity провел 72 полета, когда был рассчитан на 5

Ingenuity изначально был нацелен всего на пять полетов за 30 марсианских дней. Вместо этого он совершил 72 полета в течение почти трех лет, выполняя роль разведчика для марсохода Perseverance. Во время последнего полета вертолет поднялся на высоту 12 метров, завис и начал снижаться. Но гладкая, покрытая рябью земля сбила с толку его навигационную систему, которая полагается на особенности поверхности для отслеживания движения.

Не имея возможности точно измерить скорость спуска, Ingenuity сильно ударился о поверхность, сломав роторы и потеряв связь.

Теперь Ingenuity, кстати, служит метеостанцией.