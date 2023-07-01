Марсианский вертолет вышел на связь спустя два месяца молчания

Ingenuity приземлился на Марсе вместе с марсоходом Perseverance в феврале 2021 года и завершил свою основную миссию, доказав возможность исследования Красной планеты с воздуха. Теперь он продолжает свою расширенную миссию в качестве разведчика Perseverance, при этом вся связь осуществляется через марсоход.