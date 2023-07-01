Марсианский вертолет вышел на связь спустя два месяца молчания

Марсианский вертолет вышел на связь спустя два месяца молчанияЕму мешала пересеченная местность
Марсианский вертолет Ingenuity наконец нарушил двухмесячное молчание, установив контакт с официальными лицами NASA 28 июня. Вертолет передал сообщение через своего спутника, марсоход Perseverance.
Отключение связи произошло 26 апреля во время его 52-го полета в кратере Джезеро на Марсе из-за пересеченной местности, вызвавшей перебои в работе. Недавний контакт подтверждает, что Ingenuity остается в добром здравии. Он собрал ценные данные во время своего 52-го полета, пролетев 363 метра над Марсом.
Ingenuity приземлился на Марсе вместе с марсоходом Perseverance в феврале 2021 года и завершил свою основную миссию, доказав возможность исследования Красной планеты с воздуха. Теперь он продолжает свою расширенную миссию в качестве разведчика Perseverance, при этом вся связь осуществляется через марсоход.