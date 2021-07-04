Марсоход будет передвигаться по другой планете без участия человека

Вообще-то у марсохода есть водители. Они используют специальные очки, чтобы видеть маршрут ровера. Кратер Езеро они называют раем для водителя вездехода.

Тем не менее марсоход Perseverance должен учиться самоуправлению. У него есть автоматическая система вождения — AutoNav. Она использует 3D-карты местности, чтобы проложить безопасный маршрут, избегая препятствий. Благодаря этому ровер может двигаться без участия человека. Однако водителям марсохода всё равно приходится следить за процессом чтобы убедиться, что маршруты безопасны и что Perseverance движется в правильном направлении, к геологически интересным образцам.