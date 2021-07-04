Марсоход будет передвигаться по другой планете без участия человека

Наука и технологии
Сегодня в 16:18
Марсоход будет передвигаться по другой планете без участия человекаБудет искать геологически интересные образцы
Марсоход Perseverance сейчас исследует кратер Езеро на Марсе, а инженеры NASA тем временем испытывают технологию, которая позволяет аппарату самостоятельно перемещаться по каменистой местности другой планеты.
Вообще-то у марсохода есть водители. Они используют специальные очки, чтобы видеть маршрут ровера. Кратер Езеро они называют раем для водителя вездехода.
Тем не менее марсоход Perseverance должен учиться самоуправлению. У него есть автоматическая система вождения — AutoNav. Она использует 3D-карты местности, чтобы проложить безопасный маршрут, избегая препятствий. Благодаря этому ровер может двигаться без участия человека. Однако водителям марсохода всё равно приходится следить за процессом чтобы убедиться, что маршруты безопасны и что Perseverance движется в правильном направлении, к геологически интересным образцам.