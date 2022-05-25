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Марсоход Insight отправил свое последнее селфи

Теперь он начнет экономить энергию
NASA опубликовало последний автопортрет, который был сделан марсоходом InSight и на котором изображены покрытые пылью солнечные панели, сливающиеся с окружающим реголитом.
Марсоход Insight отправил свое последнее селфи

На прошлой неделе на пресс-конференции NASA объявило, что InSight, скорее всего, прекратит все операции в конце 2022 года. Окончание миссии связано с большим количеством пыли, скопившейся на солнечных панелях, что ограничивает количество энергии, которую может получать космический аппарат.

В течение трех лет InSight трудился на марсианской поверхности, делая снимки марсианского неба и используя свой сейсмометр для обнаружения землетрясений. В течение двух лет аппарат пытался использовать свой тепловой зонд "Крот" для рытья марсианской поверхности, но он застрял в губчатой почве. В начале этого месяца аппарат зафиксировал самую крупную из известных на сегодняшний день сейсмическую активность на другой планете: землетрясение магнитудой 5 произошло где-то в марсианских недрах.

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