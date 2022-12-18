Марсоход начнет выкладывать узор из образцов пород планеты

На онлайн-брифинге представители проекта Perseverance сообщили, что марсоход планирует поместить первую из 10 трубок с образцами уже 19 декабря. Подтверждение того, что трубка была успешно помещена на поверхность, будет получено на снимках, полученных на следующий день.

Perseverance создает хранилище, которое может быть извлечено последующими миссиями в рамках кампании по возвращению образцов с Марса. В результате получиncz замысловатый узор из 10 контрольных точек с образцами, расположенными на расстоянии от 5 до 15 метров друг от друга.

Эти образцы заберут два вертолета-дрона, основанные на вертолете Ingenuity, который использовался в миссии Perseverance на Марсе.