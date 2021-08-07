Марсоход NASA провалил сбор грунта

У марсохода есть 43 титановых пробирки для образцов. Он исследует кратер Езеро, где будет собирать образцы горных пород и реголита.

Марсоход использует долото для керна и ударное сверло при сборе образцов. Во во время его первой попытки сбора долото и сверло были задействованы, как и планировалось. То есть в целом система работала нормально. Тем не менее в пробирке не оказалось грунта.

«Процесс сбора проб является автономным от начала до конца. Один из шагов, который происходит после помещения грунта в пробирку — это измерение объёма пробы. Зонд не обнаружил ожидаемого сопротивления, которое было бы, если бы образец находился внутри пробирки», — пояснили в NASA.

Теперь специалистам нужно понять, что произошло и повторить попытку.