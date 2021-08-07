Наука и технологии
Сегодня в 13:31

Марсоход NASA провалил сбор грунта

Причины выясняются
NASA сообщило, что данные, отправленные на Землю марсоходом Perseverance после его первой попытки собрать образец грунта на Марсе, показали, что эта попытка не удалась.
Марсоход NASA провалил сбор грунта

У марсохода есть 43 титановых пробирки для образцов. Он исследует кратер Езеро, где будет собирать образцы горных пород и реголита.

Марсоход использует долото для керна и ударное сверло при сборе образцов. Во во время его первой попытки сбора долото и сверло были задействованы, как и планировалось. То есть в целом система работала нормально. Тем не менее в пробирке не оказалось грунта.

«Процесс сбора проб является автономным от начала до конца. Один из шагов, который происходит после помещения грунта в пробирку — это измерение объёма пробы. Зонд не обнаружил ожидаемого сопротивления, которое было бы, если бы образец находился внутри пробирки», — пояснили в NASA.

Теперь специалистам нужно понять, что произошло и повторить попытку.