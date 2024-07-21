Марсоход NASA случайной нашел кристаллы чистой серы

Открытие имеет большое значение из-за особых условий, необходимых для образования чистой серы, — условий, ранее не связанных с историей этого региона. «Найти поле камней из чистой серы — все равно что найти оазис в пустыне», — объяснил Ашвин Васавада, научный сотрудник проекта Curiosity. «Этого не должно быть, и теперь мы должны объяснить это».

Команда Curiosity использовала рентгеновский спектрометр с альфа-частицами (APXS) для анализа состава вновь обнаруженных камней, подтвердив наличие серы.

Эта находка заставляет задаться новыми вопросами о геологической истории Марса и процессах, которые могли привести к образованию таких чистых залежей.