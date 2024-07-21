Марсоход NASA случайной нашел кристаллы чистой серы

Опубликовано 21 июля 2024, 21:05
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Марсоход NASA случайной нашел кристаллы чистой серыЧто с ними теперь делать
Марсоход NASA Curiosity сделал неожиданное открытие на Марсе: кристаллы чистой серы. Эта находка произошла, когда ровер случайно проехал по скале, обнаружив скопление желтых кристаллов. Хотя минералы, содержащие серу, обнаруживались на Марсе и раньше, чистая сера до сих пор не встречалась.
© NASA/JPL-Caltech/MSSS
Открытие имеет большое значение из-за особых условий, необходимых для образования чистой серы, — условий, ранее не связанных с историей этого региона. «Найти поле камней из чистой серы — все равно что найти оазис в пустыне», — объяснил Ашвин Васавада, научный сотрудник проекта Curiosity. «Этого не должно быть, и теперь мы должны объяснить это».
Команда Curiosity использовала рентгеновский спектрометр с альфа-частицами (APXS) для анализа состава вновь обнаруженных камней, подтвердив наличие серы.
Эта находка заставляет задаться новыми вопросами о геологической истории Марса и процессах, которые могли привести к образованию таких чистых залежей.