Марсоход нашел "попкорновые камни" в кратере Езеро, и при чем тут вода

Марсоход нашел "попкорновые камни" в кратере Езеро, и при чем тут водаЭто указывает на ее присутствие в прошлом
На 1175-й сол Perseverance достиг Брайт-Энджел - региона, отмеченного светлыми скальными обнажениями, которые, возможно, являются древними породами, обнажившимися в результате деятельности рек. Путешествие было сложным из-за поля валунов, которое замедляло продвижение, что заставило специалистов по планированию миссии перенаправить ровер через дюнное поле.
"Попкорновые камни", плотно упакованные сферическими формами и ребристыми минеральными прожилками, заворожили геологов. Эти особенности указывают на то, что когда-то вода протекала через эти породы, откладывая минералы. Теперь Perseverance проанализирует эти породы с помощью набора камер SuperCam и, возможно, возьмет образцы для последующего возвращения на Землю.
Завершив четвертый научный этап, ровер продолжит исследования и направится к Серпентайн-Рапидс.