Марсоход нашел "попкорновые камни" в кратере Езеро, и при чем тут вода

"Попкорновые камни", плотно упакованные сферическими формами и ребристыми минеральными прожилками, заворожили геологов. Эти особенности указывают на то, что когда-то вода протекала через эти породы, откладывая минералы. Теперь Perseverance проанализирует эти породы с помощью набора камер SuperCam и, возможно, возьмет образцы для последующего возвращения на Землю.

Завершив четвертый научный этап, ровер продолжит исследования и направится к Серпентайн-Рапидс.