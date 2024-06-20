Наука и технологии
Опубликовано 20 июня 2024, 12:25
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Марсоход нашел "попкорновые камни" в кратере Езеро, и при чем тут вода

Это указывает на ее присутствие в прошлом
Марсоход NASA Perseverance сделал интересное открытие в своем последнем пункте назначения в кратере Езеро. Марсоход обнаружил необычные породы, названные "попкорновыми камнями", которые служат еще одним доказательством древней активности воды на Марсе.
Марсоход нашел "попкорновые камни" в кратере Езеро, и при чем тут вода
© Ferra

На 1175-й сол Perseverance достиг Брайт-Энджел - региона, отмеченного светлыми скальными обнажениями, которые, возможно, являются древними породами, обнажившимися в результате деятельности рек. Путешествие было сложным из-за поля валунов, которое замедляло продвижение, что заставило специалистов по планированию миссии перенаправить ровер через дюнное поле.

Марсоход нашел "попкорновые камни" в кратере Езеро, и при чем тут вода

© NASA/JPL-Caltech/ASU

"Попкорновые камни", плотно упакованные сферическими формами и ребристыми минеральными прожилками, заворожили геологов. Эти особенности указывают на то, что когда-то вода протекала через эти породы, откладывая минералы. Теперь Perseverance проанализирует эти породы с помощью набора камер SuperCam и, возможно, возьмет образцы для последующего возвращения на Землю.

Завершив четвертый научный этап, ровер продолжит исследования и направится к Серпентайн-Рапидс.

Источник:universetoday
Автор:Максим Многословный
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