Марсоход Perseverance впервые заснял видимое полярное сияние на Марсе

Ранее марсианские сияния фиксировались только в ультрафиолетовом спектре орбитальными аппаратами, но точный прогноз космической погоды позволил направить камеры Perseverance в нужный момент. Исследование, опубликованное в Science Advances, подчёркивает значение открытия: сияние не только подтверждает активность солнечного ветра, но и радует перспективой для будущих астронавтов, которые смогут наблюдать это зрелище.