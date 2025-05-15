Марсоход Perseverance впервые заснял видимое полярное сияние на Марсе

Опубликовано 15 мая 2025, 18:311 мин.
Марсоход Perseverance впервые заснял видимое полярное сияние на МарсеЛюдям вживую пока такое не увидеть
Марсоход NASA Perseverance сделал историческое открытие, запечатлев первое полярное сияние на Марсе, видимое невооружённым глазом. Событие произошло после мощного солнечного выброса, о чём сообщает Phys.org. Сияние, вызванное частицами солнечного ветра, взаимодействующими с марсианской атмосферой, проявилось в виде зеленоватых пятен в небе.
© Ferra.ru
Ранее марсианские сияния фиксировались только в ультрафиолетовом спектре орбитальными аппаратами, но точный прогноз космической погоды позволил направить камеры Perseverance в нужный момент. Исследование, опубликованное в Science Advances, подчёркивает значение открытия: сияние не только подтверждает активность солнечного ветра, но и радует перспективой для будущих астронавтов, которые смогут наблюдать это зрелище.
Perseverance, исследующий кратер Езеро с 2021 года, продолжает собирать образцы пород для возвращения на Землю, чтобы изучить возможность древней жизни на Марсе.