Наука и технологии
Опубликовано 15 мая 2025, 18:31
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Марсоход Perseverance впервые заснял видимое полярное сияние на Марсе

Людям вживую пока такое не увидеть
Марсоход NASA Perseverance сделал историческое открытие, запечатлев первое полярное сияние на Марсе, видимое невооружённым глазом. Событие произошло после мощного солнечного выброса, о чём сообщает Phys.org. Сияние, вызванное частицами солнечного ветра, взаимодействующими с марсианской атмосферой, проявилось в виде зеленоватых пятен в небе.
Марсоход Perseverance впервые заснял видимое полярное сияние на Марсе

© Ferra.ru

Ранее марсианские сияния фиксировались только в ультрафиолетовом спектре орбитальными аппаратами, но точный прогноз космической погоды позволил направить камеры Perseverance в нужный момент. Исследование, опубликованное в Science Advances, подчёркивает значение открытия: сияние не только подтверждает активность солнечного ветра, но и радует перспективой для будущих астронавтов, которые смогут наблюдать это зрелище.

Марсоход Perseverance впервые заснял видимое полярное сияние на Марсе

© NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS/SSI

Perseverance, исследующий кратер Езеро с 2021 года, продолжает собирать образцы пород для возвращения на Землю, чтобы изучить возможность древней жизни на Марсе.