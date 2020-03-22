Марсоход прислал на Землю новое селфи

На селфи, которое прислал марсоход, аппарат запечатлён примерно в 3,5 м ниже вершины холма. Снимок был сделан с помощью механической руки.

Чтобы подняться на холм, марсоходу потребовалось три заезда, причём во время второго аппарат наклонился на максимальный 31 градус.

Напомним, задача Curiosity — изучить, могла ли в марсианской среде зародиться жизнь в прошлом. Один из главных инструментов марсохода — камера, расположенная на манипуляторе. Она способна крупным планом отображать поверхность Марса: возможно, там можно найти что-то любопытное.