Марсоход прислал новое селфи с Марса

Curiosity сейчас работает в той области планеты, которая, по мнению учёных, может рассказать, что именно происходило с Марсом в прошлом.

Напомним, Curiosity был запущен 26 ноября 2011 года и приземлился на Марсе 5 августа 2012 года. Марсоход пытается найти ответ на вопрос, могли ли на Марсе возникнуть простейшая жизнь.