Наука и технологии
Сегодня в 17:13
Марсоход прислал новое селфи с Марса
На фоне горного массива
Марсоход Curiosity прислал новое селфи, сделанное на фоне горного массива. Помимо этого, аппарат отправил на Землю и другие фото.
Как пишет Naked Science, в начале марта Curiosity начал приближаться к горной местности на Марсе — Мон-Мерку. На снимке аппарат находится перед ней. Марсоход пробурил отверстие в породе у горы для сбора образцов. Эти образцы уже превратили в порошок.
NASA/JPL-Caltech/MSSS
Curiosity сейчас работает в той области планеты, которая, по мнению учёных, может рассказать, что именно происходило с Марсом в прошлом.
Напомним, Curiosity был запущен 26 ноября 2011 года и приземлился на Марсе 5 августа 2012 года. Марсоход пытается найти ответ на вопрос, могли ли на Марсе возникнуть простейшая жизнь.