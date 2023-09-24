Марсоходы вдохновили на идею создания этичного будущего для ИИ

Распространенный миф о «замене», связанный с искусственным интеллектом, часто рисует мрачную картину потери работы и автоматизации, которая заменит человека. Однако реальность показывает, что автоматизация может усилить неравенство за счет ликвидации низкостатусных рабочих мест и повышения стоимости оплаты труда на высокостатусных должностях. Более того, инструменты повышения производительности часто приводят к тому, что сотрудники работают больше, а не меньше.

Автор выступает за создание систем «смешанной автономии», в которых люди и роботы сотрудничают, влияя на действия друг друга. Вместо бездумного выполнения задач человек может работать вместе с искусственным интеллектом, используя все свои преимущества. Такие человеко-робототехнические команды часто оказываются наиболее эффективными в сценариях, где речь идет о безопасности человека, например, при тралении мин, поисково-спасательных операциях и освоении космоса.

Совместная работа человека и ИИ, направленная на расширение человеческих возможностей и соблюдение этики работы с данными, может стать более этичным и продуктивным подходом к внедрению технологий в различные отрасли.