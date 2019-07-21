Marvel выпустит новый фильм про Блэйда — убийцу вампиров

Сообщается, что о перезапуске франшизы Marvel попросил актёр Махершал Али, который и исполнит роль Блэйда. Пока никакой информации ни о дате выхода, ни о режиссёре студия не даёт.

Напомним, первый «Блэйд» вышел в 1998 году. Он повествует о получеловеке-полувампире, который мстит вампирам за смерть матери. Всего было снято три фильма об этом герое. Главную роль в них исполнил Уэсли Снайпс.

Помимо «Блэйда» Marvel раскрыла подробности о фильмах «Чёрная вдова», «Вечные», «Шанг-Чи и легенда десяти колец», «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», «Тор: Любовь и гром» и других.