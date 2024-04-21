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Наука и технологии
Опубликовано 21 апреля 2024, 21:45
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Маск извинился перед сотрудниками после массовых увольнений

За ошибки в выплате выходных пособий
Генеральный директор Tesla Илон Маск признал ошибку, допущенную в ходе недавних увольнений, сообщает CNBC. Извинения последовали за сокращением штата Tesla на 10% (примерно 14 000 сотрудников) в начале этой недели.
Маск извинился перед сотрудниками после массовых увольнений
© Ferra

В электронном письме, направленном сотрудникам, Маск обратил внимание на «неправильно низкие» выходные пособия, которые получили некоторые уволенные сотрудники. «Приношу свои извинения за эту ошибку», — написал он, заверив сотрудников, что проблема будет «немедленно исправлена».

Увольнения объяснялись «быстрым ростом» Tesla и необходимостью рационализировать работу после «тщательного анализа организации», как говорится в предыдущем письме, отправленном Маском 14 апреля.

Эти извинения прозвучали на фоне отдельной судебной тяжбы с бывшими руководителями Twitter. В прошлом месяце эти руководители подали в суд на Маска за то, что он якобы не выплатил им выходное пособие после их увольнения «без причины». В иске утверждается, что Маск задолжал им в общей сложности 128 миллионов долларов.

Источник:TheStreet
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Илон Маск
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#деньги
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#работа