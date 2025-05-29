Маск назвал цель на ближайшее десятилетие: успешность проекта Starship

По словам Маска, запуски важны для анализа ошибок и обогащения опыта для будущих итераций. Маск подчеркнул, что полётные данные важны для улучшения дизайна плиток и оборудования. Он отметил, что проводятся многочисленные эксперименты с различными видами плиток, их покрытиями, технологиями изготовления и способами крепления, а также gap-наполнителя (для заполнения зазоров и улучшения теплоотведения).

Целью является решение проблем, вызвавших взрывы в двигательном отсеке в ходе предыдущих полётов. Маск также объявил о своём намерении уделить большую часть времени компании SpaceX и другим проектам, отойдя от политики. Он подчеркнул дальнейшее развитие нацеленной на Марс стратегии SpaceX.

На вопрос журналиста о том, какая цель SpaceX главная на ближайшее десятилетие, Маск ответил, что это программа Starship. Текущие варианты корабля являются ключевым элементом для создания первой полностью многоразовой орбитальной ракеты-носителя, и успешность проекта — наиболее важная, фундаментальная цель SpaceX.