Наука и технологии
Опубликовано 29 мая 2025, 12:45
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Маск назвал цель на ближайшее десятилетие: успешность проекта Starship

Для реализации миссии на Марс
Илон Маск всего за несколько часов до 9-го испытательного полёта системы Starship, который оказался неудачным, дал интервью изданию ArsTechnica. Маск подчеркнул важность данных, полученных во время запусков космического корабля Starship, рассказав, что главное в запусках — данные для улучшения эксплуатационных свойств обшивки корабля. Поэтому неуспешные запуски тоже важны.
Маск назвал цель на ближайшее десятилетие: успешность проекта Starship

© SpaceX

По словам Маска, запуски важны для анализа ошибок и обогащения опыта для будущих итераций. Маск подчеркнул, что полётные данные важны для улучшения дизайна плиток и оборудования. Он отметил, что проводятся многочисленные эксперименты с различными видами плиток, их покрытиями, технологиями изготовления и способами крепления, а также gap-наполнителя (для заполнения зазоров и улучшения теплоотведения).

Целью является решение проблем, вызвавших взрывы в двигательном отсеке в ходе предыдущих полётов. Маск также объявил о своём намерении уделить большую часть времени компании SpaceX и другим проектам, отойдя от политики. Он подчеркнул дальнейшее развитие нацеленной на Марс стратегии SpaceX.

На вопрос журналиста о том, какая цель SpaceX главная на ближайшее десятилетие, Маск ответил, что это программа Starship. Текущие варианты корабля являются ключевым элементом для создания первой полностью многоразовой орбитальной ракеты-носителя, и успешность проекта — наиболее важная, фундаментальная цель SpaceX.

Источник:ArsTechnica
Автор:Андрей Кадуков
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