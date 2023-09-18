Маск обсудил с президентом Турции строительство завода Tesla в стране

Эрдоган пригласил Маска в Турцию с предложением построить седьмой завод Tesla на территории страны. Встреча проходила в Турецком доме (Turkevi Center) в Манхэттене.

Президент Турции поделился с миллиардером информацией о технологических достижениях страны, а также о национальной стратегии в области искусственного интеллекта.

Эрдоган также заявил, что в рамках космической программы страны могут возникнуть возможности для сотрудничества с SpaceX.

Маск, в свою очередь, отметил, что многие турецкие поставщики уже сотрудничают с Tesla и что Турция является одним из наиболее перспективных кандидатов для размещения следующего завода компании.

Кроме того, Маск выразил желание работать с турецкими властями для получения необходимых лицензий на предоставление услуг по спутниковой связи Starlink в Турции.