Маск обвинил регулятора в «нормативных задержках» очередного запуска Starship

К тому же SpaceX продемонстрировала шестой статический запуск звездолёта в рамках подготовки к следующему этапу испытаний ракеты, показывая, что всё готово и для пятых комплексных лётных испытаний (IFT-5).

Портал Teslarati сообщил, что FAA и SpaceX находятся в центре некоего вялотекущего конфликта, который, возможно, закончится судебным разбирательством компании против федерального агентства. Несколько недель назад SpaceX заявила, что Starship готов к полётным испытаниям с августа, но FAA назначило запуск на ноябрь.

До этого FAA оштрафовало SpaceX за нарушения, допущенные при двух разных запусках, и в ответ Маск заявил о намерении подать в суд на агентство «за превышение полномочий». Возможно, более жёсткое противостояние начнётся после письма Маска руководству FAA, которое он написал на днях. В письме утверждается, что штрафы являются местью за критику в бюрократии и предлагается более быстрый процесс урегулирования ситуации.