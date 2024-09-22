Наука и технологии
Опубликовано 22 сентября 2024, 00:00
1 мин.

Маск обвинил регулятора в «нормативных задержках» очередного запуска Starship

Он считает, что SpaceX мстят за критику в бюрократизме
Илон Маск обвинил Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в постоянных «нормативных задержках», мешающих пятому испытательному полёту системы SpaceX Starship.
Маск обвинил регулятора в «нормативных задержках» очередного запуска Starship

© SpaceX

К тому же SpaceX продемонстрировала шестой статический запуск звездолёта в рамках подготовки к следующему этапу испытаний ракеты, показывая, что всё готово и для пятых комплексных лётных испытаний (IFT-5).

Портал Teslarati сообщил, что FAA и SpaceX находятся в центре некоего вялотекущего конфликта, который, возможно, закончится судебным разбирательством компании против федерального агентства. Несколько недель назад SpaceX заявила, что Starship готов к полётным испытаниям с августа, но FAA назначило запуск на ноябрь.

До этого FAA оштрафовало SpaceX за нарушения, допущенные при двух разных запусках, и в ответ Маск заявил о намерении подать в суд на агентство «за превышение полномочий». Возможно, более жёсткое противостояние начнётся после письма Маска руководству FAA, которое он написал на днях. В письме утверждается, что штрафы являются местью за критику в бюрократии и предлагается более быстрый процесс урегулирования ситуации.

Источник:Teslarati
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Илон Маск
,
#ракета
,
#SpaceX
,
#сша