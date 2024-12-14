Маск объявил о желании сделать из космической станции Starbase новый город в Техасе

Сейчас в Бока-пика, в Техасе, у SpaceX развёрнуты внушительные мощности, где компания запускает свою ракетную систему Starship, и недавно SpaceX добавила «большой склад, известный как Starfactory, который заменил многие производственные здания на площадке».

Но на этом Илон Маск не намерен останавливаться. По его словам, для полноценного наращивания мощностей и развития технологий, потребуется, чтобы и штат компании, и производственные сооружения были сосредоточены в одном месте. Поэтому планируется превращение Starbase в настоящий город.

За этим Илон Маск обратился к округу Кэмерон в Техасе для проведения выборов, чтобы включить Starbase в границы этой территории в качестве нового города в долине Рио-Гранде. «Включение Starbase в качестве города упростит процессы, необходимые для создания инфраструктуры, которая сделает этот район местом для жизни мирового уровня», — отметил Маск в своём сообщении.