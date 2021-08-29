Маск ответил на претензии Безоса об увеличении количества интернет-спутников SpaceX

В интернете многие подхватили идею того, что Безос подал на Маска в суд, но, как пишет https://www.theverge.com/2021/8/27/22644158/elon-musk-jeff-bezos-spacex-blue-origin-lawsuits-complaints-starlink-tweet)издание Verge, претензии адресованы не напрямую Маску. Это заявление в вышеуказанное ведомство. Его суть заключается в том, что Безос требует, чтобы Комиссия отменила заявку SpaceX на размещение 30 000 новых спутников для обеспечения интернет-связи провайдера Starlink, принадлежащего Маску.

По мнению Безоса, в космосе уже расположены 1740 спутников Starlink в определённой орбитальной конфигурации. И если отправить ещё 30 000 новых, то это может создать прецедент к увеличению работы для всей отрасли и избыточных затрат. К тому же, как считает владелец Amazon, непонятно, в какой орбитальной конфигурации будут расположены новые спутники. И на этом сфокусировано заявление Безоса: он требует, чтобы оба кластера спутников Starlink были размещены на орбите в одной конфигурации.

В ответ на претензии Безоса Маск написал в своём Твиттере: «Оказывается, Безос ушёл на пенсию, чтобы продолжить работу, подавая иски против SpaceX...».