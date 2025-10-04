Маск показал, как роботы Optimus изучают кунг-фу

Опубликовано 04 октября 2025, 21:001 мин.
Маск показал, как роботы Optimus изучают кунг-фуНовая веха в обучении машин
Илон Маск опубликловал в соцсети Х видеозапись, на которой робот-гуманоид Optimus, разработанный Tesla, тренируется кунг-фу под руководством инструктора.
© Elon Musk / X
В своём сообщении Маск отметил: «Optimus осваивает кунг-фу». В ролике видно, как робот выполняет упражнения под руководством тренера.
В мае Маск опубликовал видео, на котором гуманоидный робот Optimus демонстрирует свои возможности в выполнении повседневных задач, таких как вывоз мусора, подметание, уборка пылесосом, приготовление пищи и закрывание окон.