Маск предложил название первому городу на Марсе

В диалоге с одним из подписчиков гендиректор SpaceX заявил, что первый город можно назвать Бар. Маск так и написал — «Бар». При этом, шутит ли он, предприниматель не уточнил.

Отмечается, что слово bar c английского можно перевести двояко: и как собственно бар, питейное заведение, и как «батончик Mars» — шоколадный батончик. Подписчики восприняли, это именно как шоколадный батончик.

Тем не менее на странице началась дискуссия о том, как ещё можно было бы назвать город. Один из подписчиков в связи с этим спросил, почему же Маск не назвал марсианский город клубом, а не баром. «А первый настоящий бар в этом городе надо назвать Snickers», — в свою очередь, подхватил кто-то ещё из подписчиков.