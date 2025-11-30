Маск привлёк некую южнокорейскую компанию к судебному разбирательству с Apple

Хотя название компании в документах не указано, эксперты предполагают, что это может быть либо производитель оборудования для ИИ (например, Samsung или SK Hynix), либо IT-компания Kakao, которая недавно начала тесное сотрудничество с OpenAI.

Маск пытается собрать больше доказательств в поддержку своего обвинения в монополизации рынка. Он считает, что партнёрство Apple и OpenAI мешает другим разработчикам ИИ, включая его Grok.

В ответ Apple и OpenAI попросили и получили дополнительное время для подготовки своего официального ответа на иск. Теперь у них есть время до 11 декабря.