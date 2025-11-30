Маск привлёк некую южнокорейскую компанию к судебному разбирательству с Apple

Опубликовано 30 ноября 2025, 15:001 мин.
Маск привлёк некую южнокорейскую компанию к судебному разбирательству с AppleИ OpenAI
Компания xAI Илона Маска продолжает судиться с Apple и OpenAI, обвиняя их в нарушении «конкурентного права». Теперь дело приобрело международный масштаб, выйдя за пределы США. Суд удовлетворил просьбу xAI о получении доказательств у одной из компаний в Южной Корее.
Хотя название компании в документах не указано, эксперты предполагают, что это может быть либо производитель оборудования для ИИ (например, Samsung или SK Hynix), либо IT-компания Kakao, которая недавно начала тесное сотрудничество с OpenAI.
Маск пытается собрать больше доказательств в поддержку своего обвинения в монополизации рынка. Он считает, что партнёрство Apple и OpenAI мешает другим разработчикам ИИ, включая его Grok.
В ответ Apple и OpenAI попросили и получили дополнительное время для подготовки своего официального ответа на иск. Теперь у них есть время до 11 декабря.