Маск призвал сотрудников Twitter готовиться к банкротству

Объявление было сделано через несколько часов после массовой рассылки, в которой Маск предупредил, что компания может «не пережить предстоящий экономический спад», если ей не удастся увеличить доход от подписки, чтобы компенсировать уменьшающийся доход от рекламы.

Напомним, приход Илона Маска в Twitter ознаменовался большими переменами для компании. Было уволено много людей, ушли ключевые топ-менеджеры. Кроме того, предприниматель ввёл новые платные услуги для соцсети, в частности возможность купить верификационную «синюю» галочку. Позже оказалось, что из Twitter начали уходить рекламодатели, и вообще действия Маска много кто стал критиковать.