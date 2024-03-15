Маск: ракета Starship сделает человечество межпланетной цивилизацией

Несмотря на потерю сигнала в конце миссии, Илон Маск уверен, что Starship станет ключом к превращению человечества в межпланетную цивилизацию.

«Starship сделает жизнь многопланетной», — написал Маск в Twitter. SpaceX также ретранслировала этот пост.

Starship — это гигантская ракета, которая может выводить на орбиту 100 тонн груза. Она предназначена для колонизации Марса и других планет. В третьем испытательном полете ракета достигла орбитальной скорости, что стало важной вехой для SpaceX.

Изначально планировалось, что Starship повторно зажжет двигатели Raptor, чтобы совершить управляемый вход в атмосферу на скорости 27 000 км/ч. Но в итоге SpaceX отменила повторный поджиг.