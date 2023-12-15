Маск раскритиковал Джеффа Безоса за слабое развитие конкурента SpaceX

При этом Маск считает, что Безос недостаточно занимается развитием космической программы и в целом не особо интересуется судьбой компании. А причина в его пристрастии к развлечениям и комфорту.

Поэтому глава SpaceX посоветовал конкуренту «вылезти из гидромассажной ванны и яхты» и заняться делом.

«Маск хочет, чтобы Безос добился успеха, чтобы он отправил нас в космос. Он считает, что, чем больше компаний будут заниматься частными аэрокосмическими перевозками, тем лучше. Еще Маск хотел бы, чтобы Безос почаще вылезал из своей гидромассажной ванны и яхты и больше времени уделял Blue Origin», — рассказал Айзексон.