Маск раскритиковал Джеффа Безоса за слабое развитие конкурента SpaceX

Маск раскритиковал Джеффа Безоса за слабое развитие конкурента SpaceXОб этом рассказал автор его биографии
Биограф Илона Маска Уолтер Айзексон, выступая в подкасте «Дневник генерального директора», рассказал об уважении Маска к его главному конкуренту по космическим программам, владельцу компании Blue Origin Джеффу Безосу.
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При этом Маск считает, что Безос недостаточно занимается развитием космической программы и в целом не особо интересуется судьбой компании. А причина в его пристрастии к развлечениям и комфорту.
Поэтому глава SpaceX посоветовал конкуренту «вылезти из гидромассажной ванны и яхты» и заняться делом.
«Маск хочет, чтобы Безос добился успеха, чтобы он отправил нас в космос. Он считает, что, чем больше компаний будут заниматься частными аэрокосмическими перевозками, тем лучше. Еще Маск хотел бы, чтобы Безос почаще вылезал из своей гидромассажной ванны и яхты и больше времени уделял Blue Origin», — рассказал Айзексон.