Маск рассказал о запрете администрацией Байдена вернуть астронавтов с МКС

Речь идёт о возвращении на Землю астронавтов NASA Барри Уилмора и Суниты Уильямс, прилетавших на МКС на корабле Boeing Starliner, у которого позже выявили дефекты, опасные для людей. SpaceX намеревалась выслать экспедицию на корабле Crew Dragon для скорейшего возвращения этих астронавтов, однако администрация Байдена запретила это делать именно Маску, причём на фоне того, что альтернатив не было.

В итоге, когда выборы в США выиграл Трамп, миссия Crew-9 вернула этих астронавтов вместе с астронавтом Ником Хейгом и космонавтом Роскосмоса Александром Горбуновым. Это произошло 19 марта.

В свою очередь, Роган высказал предположение, что это был политический шаг. Маск отметил, что он не был удивлён этим решением, так как у него были напряжённые отношения с администрацией Байдена из-за его поддержки Трампа.