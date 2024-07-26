Маск снова позвал главу Meta* Марка Цукерберга на бой

Маск заявил журналистке Fox News Келли Фарес, что готов сразиться с Цукербергом в любое время, в любом месте и на любых условиях. «Я бы поборолся с Цукербергом где угодно, когда угодно и по каким угодно правилам», — заявил Маск, находясь в Вашингтоне.

Цукерберг ответил на это постом в соцсети Х: «Мы действительно делаем это снова?».

В прошлом году Маск неоднократно предлагал Цукербергу подраться по правилам ММА или любым другим. Но глава Meta в итоге отказался от поединка.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.