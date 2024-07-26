Маск снова позвал главу Meta* Марка Цукерберга на бой

Опубликовано 26 июля 2024, 18:00
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Маск снова позвал главу Meta* Марка Цукерберга на бойПо любым правилам и в любом месте
Илон Маск снова в эпатажной форме вызвал главу Meta* Марка Цукерберга на бой.
© SYSPEO / Sipa / AP
Маск заявил журналистке Fox News Келли Фарес, что готов сразиться с Цукербергом в любое время, в любом месте и на любых условиях. «Я бы поборолся с Цукербергом где угодно, когда угодно и по каким угодно правилам», — заявил Маск, находясь в Вашингтоне.
Цукерберг ответил на это постом в соцсети Х: «Мы действительно делаем это снова?».
В прошлом году Маск неоднократно предлагал Цукербергу подраться по правилам ММА или любым другим. Но глава Meta в итоге отказался от поединка.
* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.