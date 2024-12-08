Маск уже задумался над тем, как сэкономить деньги правительства на своём посту

Проект железной дороги, утвержденный в 2008 году, столкнулся с задержками и перерасходом средств, и лишь часть линии была завершена. Рамасвами недавно назвал его «расточительным суетным проектом», повторив решение Трампа заблокировать федеральное финансирование, которое позже отменил Байден.

Тем временем Маск и Рамасвами встретились с лидерами республиканцев, включая лидера сенатского меньшинства Джона Туна, чтобы обсудить более масштабные экономии бюджета.

Маск также настаивал на отмене федеральных субсидий на электромобили, утверждая, что «это только поможет Tesla». Критики говорят, что такие сокращения благоприятствуют бизнес-интересам Маска.