Маск захотел вложить 5 млрд долларов Tesla в новый ИИ-стартап xAI

Компания xAI, созданная в марте 2023 года и публично представленная в июле 2023 года, занимается разработкой больших языковых моделей и продуктов искусственного интеллекта, чтобы конкурировать с продуктами Google, Microsoft и OpenAI. Во время недавнего отчета о прибылях Tesla Маск отметил вклад xAI в «развитие технологии полного автопилота Tesla» и «создание центров обработки данных».

Компании Маска часто сотрудничают друг с другом: SpaceX и The Boring Company уже работают с Tesla над различными проектами, пишут СМИ. В случае одобрения инвестиции в размере 5 миллиардов долларов станут значительным финансовым вложением в xAI, которая недавно была оценена в 24 миллиарда долларов.