Маск заявил, что система Starship станет универсальной и полностью многоразовой

Глава SpaceX сообщил, что компания намерена до конца 2025 года реализовать прорывные задумки: сделать полностью многоразовыми ускоритель и корабль, реализовать технологию орбитальной дозаправки. Кроме того, система Starship должна стать универсальной, — подходящей для разных миссий.

Маск подчеркнул, что хочет добиться, чтобы с помощью Starship можно было обеспечивать пилотируемые полёты на околоземную орбиту, вывод спутников, миссии на Луну и Марс, а также к более далёким планетам и другим небесным телам для «мультипланетности». К тому же ракета Super Heavy и корабль Starship будут приземляться вертикально.

«Полная и быстрая многоразовость носителя и корабля, а также его орбитальная дозаправка — это две фундаментальные технологии, прийти к которым мы должны к концу следующего года», — заявил Маск в соцсети Х.