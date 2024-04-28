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Наука и технологии
Опубликовано 28 апреля 2024, 19:30
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Маск заявил, что система Starship станет универсальной и полностью многоразовой

Для полётов к далёким планетам
Илон Маск прокомментировал информацию о планах SpaceX в очередной раз запустить в мае сверхтяжёлую транспортную систему Starship, которая состоит из корабля и ракеты-носителя Super Heavy, которая выполняет роль ускорителя. Маск подтвердил эту информацию и рассказал о планах компании.
Маск заявил, что система Starship станет универсальной и полностью многоразовой
© SpaceX / Unsplash

Глава SpaceX сообщил, что компания намерена до конца 2025 года реализовать прорывные задумки: сделать полностью многоразовыми ускоритель и корабль, реализовать технологию орбитальной дозаправки. Кроме того, система Starship должна стать универсальной, — подходящей для разных миссий.

Маск подчеркнул, что хочет добиться, чтобы с помощью Starship можно было обеспечивать пилотируемые полёты на околоземную орбиту, вывод спутников, миссии на Луну и Марс, а также к более далёким планетам и другим небесным телам для «мультипланетности». К тому же ракета Super Heavy и корабль Starship будут приземляться вертикально.

«Полная и быстрая многоразовость носителя и корабля, а также его орбитальная дозаправка — это две фундаментальные технологии, прийти к которым мы должны к концу следующего года», — заявил Маск в соцсети Х.