Маска предложили депортировать из США

Опубликовано 05 февраля 2025, 14:591 мин.
Маска предложили депортировать из СШАВ США прошёл протест против Илона Маска
Вечером 4 февраля сотни людей собрались у здания Министерства финансов США на протест против влияния Илона Маска на финансовые системы страны, пишет Лента.ру со ссылкой на CNN.
Акцию под названием «Илона никто не избирал» организовали несколько левых организаций, включая Indivisible, MoveOn и Working Families Party. К митингующим присоединились некоторые конгрессмены, а участники даже предложили «депортировать Маска».
Представители Конгресса заверили протестующих, что многие законодатели также обеспокоены влиянием миллиардера и хотят усилить контроль над его деятельностью.
Митингующие также критиковали президента Дональда Трампа, обвиняя его в том, что он обещал поддерживать рабочих, но вместо этого помогает миллиардерам и корпорациям. Конгрессмен Максвелл Фрост заявил, что виновниками экономического неравенства являются не иммигранты или меньшинства, а крупные компании и богатые предприниматели, такие как Маск.