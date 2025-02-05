Наука и технологии
Опубликовано 05 февраля 2025, 14:59
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Маска предложили депортировать из США

В США прошёл протест против Илона Маска
Вечером 4 февраля сотни людей собрались у здания Министерства финансов США на протест против влияния Илона Маска на финансовые системы страны, пишет Лента.ру со ссылкой на CNN.
Маска предложили депортировать из США
© Ferra

Акцию под названием «Илона никто не избирал» организовали несколько левых организаций, включая Indivisible, MoveOn и Working Families Party. К митингующим присоединились некоторые конгрессмены, а участники даже предложили «депортировать Маска».

Представители Конгресса заверили протестующих, что многие законодатели также обеспокоены влиянием миллиардера и хотят усилить контроль над его деятельностью.

Митингующие также критиковали президента Дональда Трампа, обвиняя его в том, что он обещал поддерживать рабочих, но вместо этого помогает миллиардерам и корпорациям. Конгрессмен Максвелл Фрост заявил, что виновниками экономического неравенства являются не иммигранты или меньшинства, а крупные компании и богатые предприниматели, такие как Маск.

Источник:Лента.ру
Автор:Максим Многословный
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