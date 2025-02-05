Маска предложили депортировать из США

Акцию под названием «Илона никто не избирал» организовали несколько левых организаций, включая Indivisible, MoveOn и Working Families Party. К митингующим присоединились некоторые конгрессмены, а участники даже предложили «депортировать Маска».

Представители Конгресса заверили протестующих, что многие законодатели также обеспокоены влиянием миллиардера и хотят усилить контроль над его деятельностью.

Митингующие также критиковали президента Дональда Трампа, обвиняя его в том, что он обещал поддерживать рабочих, но вместо этого помогает миллиардерам и корпорациям. Конгрессмен Максвелл Фрост заявил, что виновниками экономического неравенства являются не иммигранты или меньшинства, а крупные компании и богатые предприниматели, такие как Маск.