Маску запретили рассказывать о планах компании Tesla без разрешения

В частности, речь идёт о финансовом состоянии компании, сделках, планах выпуска продукции и объёме производства. Также Маску нельзя рассказывать обо всех операциях, касающихся ценных бумаг компании. Соглашение о неразглашении предприниматель подписал с Комиссией по ценным бумагам и биржам США.

Необходимость такого соглашения возникла из-за скандального заявления Маска о том, что у него якобы достаточно денег, чтобы выкупить акции Tesla. Комиссия предъявила ему претензии по этому поводу.

В новой версии соглашения подробно описано, какие именно сведения нельзя разглашать Маску в соцсетях и СМИ без разрешения. Разрешение он может получить только в письменном видео от юриста с опытом работы с ценными бумагами. Юрист должен быть сотрудником Tesla.