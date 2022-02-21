Масло больше не будет портиться: российские учёные изобрели особую ёмкость

Дело в том, что пищевые жиры легко подвергаются неблагоприятным изменениям под действием солнечного света. Помочь решить эту проблему могут прозрачные защитные плёнки оксида индия-олова (ITO). Они блокируют ультрафиолетовое и инфракрасное излучение, а также электромагнитные поля.

Учёные уже провели эксперименты со свежим льняным маслом. Они показали, что при применении плёнок один из показателей, указывающих на окислительную порчу, не поменялся вообще. При этом ёмкость с маслом подвергалась многочасовому жёсткому ультрафиолетовому излучению.

Исследователи отметили, что подобная тара нигде в мире пока не изготавливается. Они надеются, что им удастся выйти на рынок.