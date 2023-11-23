Масштабная брешь в системе безопасности: тысячи роутеров и камер оказались уязвимы для хакеров

Эти неумолимые злоумышленники используют Mirai, мощный инструмент с открытым исходным кодом, для организации DDoS-атак. Первая уязвимость нулевого дня поражает сетевые видеорегистраторы, а вторая проникает в маршрутизаторы беспроводной локальной сети, предназначенные для использования в жилых домах и гостиницах и выпускаемые японской компанией, производящей множество коммутаторов и маршрутизаторов.

Akamai сообщила об этих уязвимостях производителям, и один из них пообещал установить исправление в следующем месяце.

Хотя подробности о конкретных устройствах и производителях не разглашаются до тех пор, пока не будут выпущены исправления, владельцам оборудования рекомендуется сохранять бдительность и проверять свои сетевые устройства по предоставленным хэшам и адресам.