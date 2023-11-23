Масштабная брешь в системе безопасности: тысячи роутеров и камер оказались уязвимы для хакеров

Масштабная брешь в системе безопасности: тысячи роутеров и камер оказались уязвимы для хакеровПока разговоры идут о 7 тысячах устройств, но их может быть больше
Волна киберпреступников использует не одну, а две ранее неизвестные уязвимости нулевого дня, активно превращая маршрутизаторы и видеорегистраторы во вредоносную бот-сеть. Исследователи компании Akamai обнаружили эти угрозы, подвергающие устройства удаленному выполнению кода при использовании стандартных учетных данных администратора.
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Эти неумолимые злоумышленники используют Mirai, мощный инструмент с открытым исходным кодом, для организации DDoS-атак. Первая уязвимость нулевого дня поражает сетевые видеорегистраторы, а вторая проникает в маршрутизаторы беспроводной локальной сети, предназначенные для использования в жилых домах и гостиницах и выпускаемые японской компанией, производящей множество коммутаторов и маршрутизаторов.
Akamai сообщила об этих уязвимостях производителям, и один из них пообещал установить исправление в следующем месяце.
Хотя подробности о конкретных устройствах и производителях не разглашаются до тех пор, пока не будут выпущены исправления, владельцам оборудования рекомендуется сохранять бдительность и проверять свои сетевые устройства по предоставленным хэшам и адресам.